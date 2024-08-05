Trabzonspor, Rapid Wien maçının biletlerini satışa çıkardı - Son Dakika
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Trabzonspor, Rapid Wien maçının biletlerini satışa çıkardı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien takımıyla yapacağı maçın biletlerini satışa sundu. Bilet fiyatları ve maç detayları açıklandı.

05.08.2024 12:08
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, VIP Platinum-B 4 bin 500, VIP Platinum A-C 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, Batı 1000, Doğu 800, Fırtına 700 ve Güney-Kuzey Kale Arkası biletlerinin 350 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Müsabakada Passolig kart ve PDF bilet uygulaması yapılacağı kaydedildi.

Bordo-mavili kulüp Rapid Wien ile 8 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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