Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı

14.08.2022 17:33

Trabzonspor, Real Betis forması giyen İspanyol stoper Marc Bartra'yı transfer etti. Bartra, transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon!" ifadelerine yer vermesi bordo mavili taraftarların beğenisini topladı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Real Betis forması giyen 31 yaşındaki savunmacı Marc Bartra'yı renklerine bağladı.

"BİZE HER YER TRABZON!"

Transferi sosyal medyadan duyuran Trabzonspor, futbolcunun Trabzon'a gelen uçakta yaptığı açıklamaları paylaştı. Videoda Trabzonspor taraftarına seslenen Marc Bartra, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon!" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor, Marc Bartra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, 'Bize her yer Trabzon!' sözleri taraftarın beğenisini topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı - Son Dakika
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