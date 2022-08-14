Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Real Betis forması giyen 31 yaşındaki savunmacı Marc Bartra'yı renklerine bağladı.

"BİZE HER YER TRABZON!"

Transferi sosyal medyadan duyuran Trabzonspor, futbolcunun Trabzon'a gelen uçakta yaptığı açıklamaları paylaştı. Videoda Trabzonspor taraftarına seslenen Marc Bartra, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon!" ifadelerini kullandı.