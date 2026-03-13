Trabzonspor - Rizespor Maçı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor - Rizespor Maçı

Trabzonspor - Rizespor Maçı
13.03.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Rekabette Trabzon'un galibiyeti 30, Rize'nin 9.

TRABZONSPOR ile Çaykur Rizespor, 26'ncı hafta maçında Süper Lig'de 48'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 47 maçta; Trabzonspor'un 29, Çaykur Rizespor'un 9 galibiyeti bulunurken 9 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak olan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Süper Lig'de 54 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor sahasında galip gelerek galibiyet serisini sürdürmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise 30 puanla 9'uncu sırada yer alırken hedef deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım aralarındaki rekabette 1'i Türkiye Kupası, 47'si Süper Lig olmak üzere 48 kez karşı karşıya geldi. 1979 yılında Süper Lig'de başlayan rekabette Trabzonspor'un 30, Çaykur Rizespor'un 9 galibiyeti bulunurken 9 maçta ise eşitlik söz konusu. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor; Çaykur Rizespor filelerine 99 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Rizespor, Trabzon, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor - Rizespor Maçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Hürmüz Boğazı’nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu
Nereden nereye Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor Nereden nereye! Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
İran savaşta yalnız değilmiş Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı İran savaşta yalnız değilmiş! Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 14:04:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Trabzonspor - Rizespor Maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.