Trabzonspor Rizespor Maçına Hazır

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Papara Park'ta yaptığı çalışma ile tamamladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetiminde Papara Park'ta yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçti. Bordo-mavililerde uzun süren sakatlığının ardından Draguş da takımdan ayrı çalıştı. - TRABZON
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