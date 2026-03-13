Trabzonspor, Rizespor Maçına Hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Yarın, Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
