Trabzonspor, Rizespor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Rizespor'u Ağırlıyor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, kadroda değişiklik yapmadı. Nwakaeme yedekte.

26.02.2025 21:16
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, ligde Gaziantep FK ile oynadığı maçın 11'i ile rakibinin karşısına çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş, gruptaki geleceklerinin belirleneceği önemli karşılaşma için kadroda değişiklik yapmadı.

Deneyimli teknik adam, sahalarında 3-2 galip geldikleri Gaziantep FK maçında olduğu Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan ve Banza'yı Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Draguş, Folcarelli ve Enis Destan, maç kadrosunda yer almadı.

Nwakaeme 2 maç sonra kadroda

Ligde sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında görev alamayan Anthony Nwakaeme ise tedavisinin ardından kadroya dahil edildi.

Nijeryalı oyuncu, karşılaşmada yedek kulübesinde görev bekledi.

Abdülkadir Ömür, eski takımına karşı

Trabzonspor'un alt yapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen ve geçen sezon transfer olduğu İngiltere'nin Hull City takımından Çaykur Rizespor'a kiralanan Abdülkadir Ömür, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.

Genç futbolcu, maç öncesi başta Uğurcan Çakır olmak üzere eski takım arkadaşlarıyla sohbet ederek hasret giderdi.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken, Papara Park'ta geniş boşluklar dikkati çekti. Bir grup Çaykur Rizespor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Kaynak: AA

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