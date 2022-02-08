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Trabzonspor Rota Akçaabat Taraftarları'ndan sokak hayvanları için anlamlı proje - Son Dakika

Trabzonspor Rota Akçaabat Taraftarları'ndan sokak hayvanları için anlamlı proje

08.02.2022 21:37
Trabzonspor Rota Akçaabat Taraftarları'ndan sokak hayvanları için anlamlı proje

Trabzonspor Rota Akçaabat Taraftarlar Derneği, sokak hayvanları için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Trabzon spor Rota Akçaabat Taraftarlar Derneği, sokak hayvanları için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Başkan Bilal Pervanoğlu, 4 ay boyunca sokak hayvanlarına beslenme ve tedavi uygulayacaklarını söyledi.

Trabzonspor Rota Akçaabat Taraftarlar Derneği yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Afrika ülkelerinde su kuyusu projelerinin ardından şimdi ise sokak hayvanları için anlamlı bir proje hayata geçiren bordo-mavili taraftarlar 4 ay boyuncu sokak hayvanlarının tedavi ve mama ihtiyaçlarını karşılayacak.

Dernek Başkanı Bilal Pervanoğlu, "Trabzonspor 90 dakikadan fazlasıdır" sloganı ile 61 sosyal proje kapsamında bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirterek, "Sokak hayvanlarına mama etkinliği kapsamında 1967 paket mamayla 4 ay boyunca ilimize bağlı ilçe, mahalle ve köylerimizde besleme yapacağız. Tedaviye ihtiyacı olan hayvanlarımız için uygulama yapacağız. Bizler için Trabzonsporlu olmanın sadece 90 dakikadan ibaret olmadığını daha önce yapmış olduğumuz projeler gibi gelecekte yapmayı hedeflediğimiz projelerle de herkese duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Rota Akçaabat Taraftarlar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, Türkiye'deki bütün spor kulüplerinin taraftarlarını projeye destek vermeye davet ederek, 1967 paket mama ile meşaleyi yaktıklarını belirtti. - TRABZON

Trabzonspor Rota Akçaabat Taraftarları'ndan sokak hayvanları için anlamlı proje
Trabzonspor Rota Akçaabat Taraftarları'ndan sokak hayvanları için anlamlı proje

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Sokak Hayvanları, Trabzonspor, Afrika, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor Rota Akçaabat Taraftarları'ndan sokak hayvanları için anlamlı proje - Son Dakika Spor


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