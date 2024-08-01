Trabzonspor, Ruzomberok ile Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
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Trabzonspor, Ruzomberok ile Golsüz Berabere Kaldı

Trabzonspor, Ruzomberok ile Golsüz Berabere Kaldı

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Ruzomberok ile karşılaştı. İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

01.08.2024 21:27
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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında Ruzomberok ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Tucny'in kafa ile indirdiği topa Hladik'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

23. dakikada Visca'nın sağ taraftan getirip kale sahası içine gönderdiği topta Trezeguet'in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Fruhwald'dan dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

35. dakikada Hladik'in indirdiği topa Chrien'in kale sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

38. dakikada Trezeguet'in uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Fruhwald'da kaldı.

Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Visca, Cihan Çanak, Trezeguet, Draguş

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Barisiç, Bardhi, Nwakaeme, Umut Bozok, Umut Güneş, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Enis Destan, Orsiç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomala, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Gerec, Chrien

Yedekler: Sokol, Müdry, Domonkos, Jackuliak, Köstl, Bod'a, Chobot, Madlenak, Kelemen

Teknik Direktör: Ondrej Smetana

Sarı Kart: Cihan Çanak (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İHA

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