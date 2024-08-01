Trabzonspor, Ruzomberok ile Golsüz Berabere Kaldı

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında Ruzomberok ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Tucny'in kafa ile indirdiği topa Hladik'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
23. dakikada Visca'nın sağ taraftan getirip kale sahası içine gönderdiği topta Trezeguet'in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Fruhwald'dan dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
35. dakikada Hladik'in indirdiği topa Chrien'in kale sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
38. dakikada Trezeguet'in uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Fruhwald'da kaldı.
Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Visca, Cihan Çanak, Trezeguet, Draguş
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Barisiç, Bardhi, Nwakaeme, Umut Bozok, Umut Güneş, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Enis Destan, Orsiç
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomala, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Gerec, Chrien
Yedekler: Sokol, Müdry, Domonkos, Jackuliak, Köstl, Bod'a, Chobot, Madlenak, Kelemen
Teknik Direktör: Ondrej Smetana
Sarı Kart: Cihan Çanak (Trabzonspor) - TRABZON
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