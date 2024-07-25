Trabzonspor, Ruzomberok karşısında ilk yarıyı önde tamamladı

Stat: MFK Ruzomberok
Hakemler: Bastian Dankert, Lasse Koslowski, Rene Rohde (Almanya)
Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Chobot
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş
Gol: Dk. 39 Trezeguet (Trabzonspor)
UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
18. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Lavrincik'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
39. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Visca'nın içeri çevirdiği topu, altıpas üzerinde tamamlayan Trezeguet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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