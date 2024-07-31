Trabzonspor, Ruzomberok maçı için hazır - Son Dakika
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Trabzonspor, Ruzomberok maçı için hazır

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Maxi Gomez'in de yer aldığı görüldü. Antrenman öncesinde Avcı'nın doğum günü kutlandı.

31.07.2024 19:37
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takım, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmanda, Macaristan'da düzenlenen hazırlık kampına çağırılmayan Uruguaylı hücum oyuncusu Maxi Gomez'in de yer aldığı görüldü.

Öte yandan antrenman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın 61. yaş günü için pasta kesildi. TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Avcı'ya doğum günü pastası ikram etti.

Doğum gününü kutlayanlara teşekkür eden Avcı, "Yaş aldıkça böyle insanlar biraz şey olur ama ben Trabzon'da yaşadığım süreçte bunu bana hiç hissettirmediler ve çok güzel duygular da yaşadık. 61 daha gençleşmeye doğru dönecek, onun için tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Trabzonspor, idmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Ruzomberok maçı için hazır - Son Dakika

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