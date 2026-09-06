Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yendi, Onuachu iki gol attı - Son Dakika
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Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yendi, Onuachu iki gol attı

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Onuachu'nun iki golüyle farkı açan bordo-mavililer, Mohamed Salah, Ernest Muçi ve Dju'nun golleriyle galibiyeti garantiledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Mohamed Salah'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ernest Muçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından ağlarla buluştu. 4-0

62. dakikada Gouveia'nın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin içine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

78. dakikada Ozan Tufan ile gelişen ani Trabzonspor atağında ceza sahası içine doğru gönderdiği top Dju'nun önüne düştü. Vuruşunda ise meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0

Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Hüseyin Aylak

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu (Samet Akaydin dk. 82), Mustafa Eskihellaç, Fabio, Ozan Tufan (Cabral dk. 82), Ernest Muçi (Melih Kabasakal dk. 63), Aral Şimşir (Metehan Mimaroğlu dk. 63), Mohamed Salah, Onuachu (Dju dk. 43)

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Umut Nayir, Cenk Özkaçar, Ali Habeşoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan Üzüm (Abdurrahim Dursun dk. 46), Diabate (Diabate dk. 75), Traore, Oğulcan Ülgün (Soares Luis dk. 65), Tongya, Gouveia (Orakpo dk. 81), Koita (Mendes dk. 46)

Yedekler: Gökhan Akkan, Etebo, Arda Arslan, Muhammet Enser Çavuşoğlu, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Onuachu (dk. 5 ve 22), Mohamed Salah (dk. 14 pen.), Ernest Muçi (dk. 59), Dju (dk. 78) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Diabate (Gençlerbirliği), Fabio, Ernest Muçi, Nwaiwu (Trabzonspor)

Kaynak: İHA

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