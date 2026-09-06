Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yenerek Hüseyin Çimşir yönetiminde farklı kazandı

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Hüseyin Aylak

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu (Dk. 83 Samet Akaydin), Savic, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan (Dk. 83 Cabral), Fabinho, Mohamed Salah, Muçi (Dk. 63 Melih Kabasakal), Aral Şimşir (Dk. 63 Metahan Mimaroğlu), Onuachu (Dk. 43 Dju)

GENÇLERBİRLİĞİ: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Thalisson, Goutas, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Diabate (Dk. 75 Salih Uçan), Traore, Oğulcan Ülgün (Dk. 66 Luis), Tongya, Gouveia (Dk. 81 Orakpo), Koita (Dk. 46 Mendes)

GOLLER: Dk. 5 Onuachu, Dk. 14 (P) Mohamed Salah, Dk. 22 Onuachu, Dk 59 Muçi, Dk. 78 Dju (Trabzonspor) -

SARI KARTLAR: Fabinho, Muçi, Nwaiwu (Trabzonspor)- Diabate, (Gençlerbirliği)

Trabzonspor, Süper Lig 4'üncü hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti.

2'nci dakikada Traore'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Onana topu kontrol etti.

5'inci dakikada Aral Şimşir'in yaptığı ortada ceza sahasında topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

12'nci dakikada Nwaiwu'nun ceza sahasında vuruşunu yaparken Fıratcan Üzüm'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu durduran maçın hakemi Çağdaş Altay, VAR kontrolü sonrası penaltı noktasını gösterdi.

14'üncü dakikada penaaltıda topun başına geçen Mohamed Salah'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

18'inci dakikada Gouveia'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Onana'da kaldı.

22'nci dakikada Pina'nın yerden sert ortasında ceza sahasında topla buluşan Onuachu'nun vuruşunda top fileleri havalandırdı: 3-0.

27'nci dakikada Aral Şimşir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin vuruşunda topu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çıkardı.

29'uncu dakikada Traore'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Dibate'nin vuruşunda topu kaleci Onana kurtardı.

33'üncü dakikada topla ceza sahasına giren Aral Şimşir'in vuruşunda top direkten döndü.

34'üncü dakikada Aral Şimşir'in ortasında ceza sahasında topa yükselen Savic'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

43'üncü dakikada köşe çizgisine yakın bölgeden serbest vuruş kullanan Oğulcan Ülgün direkt kaleyi düşündü, kaleci Onana topu kurtardı.

45'inci dakikada Aral Şimşir'in ara pasında topla buluşan Dju süratle ceza sahasına girdi. Vuruşunda topu kaleci İrfan Can Eğribayat çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

54'üncü dakikada Pereira'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Onana topu uzaklaştırmak isterken Nwaiwu ile çarpışarak yerde kaldı. Açılan topu kontrol eden Tongya'nın vole vuruşunu Savic çizgiden çıkardı.

59'uncu dakikada Salah'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0.

63'üncü dakikada Gouveia'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top direkten döndü.

69'uncu dakikada Metehan'ın ortasında ceza sahasında bulunan Pina topu Dju'ya indirdi. Dju'nun vole vuruşunda İrfan Can Eğribayat topu çıkardı.

78'inci dakikada Dju çıktığı ilk maçta golünü attı. Ozan Tufan'ın pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Dju'nun önünde kaldı. Dju'nun vuruşunda top ağlara gitti: 5-0.

Karşılaşma ev sahibi ekip Trabzonspor'un 5-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR, 6 YIL SONRA TAKIMIN BAŞINDA

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından geçici olarak Hüseyin Çimşir takımın başına getirildi. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'u çalıştıran Çimşir, bordo-mavili takımın başında 21 resmi karşılaşmaya çıktı. Trabzonspor bu maçlarda 12 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederken yalnızca 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. 6 yıl aranın ardından Hüseyin Çimşir tekrar Trabzonspor teknik direktörü olarak saha çıktı.

ÇİMŞİR'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 2-1 kaybedilen Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Saviola kadroya alınmazken, Melih Kabasakal ve Cabral maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Pina, Ozan Tufan ve Aral Şimşir ilk 11'de maça başladı.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarı maça yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, Gençlerbirliği maçında ribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Öte yandan misafir takım Gençlerbirliği için ayrılan tribünde az sayıda taraftar maçı takip etti.