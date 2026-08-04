Trabzonspor, Salah için görüşmelere başladı
Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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