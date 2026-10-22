Trabzonspor, Salah ve Dju'nun golleriyle Hearts'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor, Salah ve Dju'nun golleriyle Hearts'ı 2-0 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2'nci hafta maçında sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Salah 32'nci dakikada penaltıdan, Dju 58'inci dakikada Trabzonspor'un gollerini attı. Cabral 90+5'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Nurullah CABRİ/TRABZON,

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Lawrence Wisser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert

TRABZONSPOR: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Cabral, Mendy (Dk. 87 Fabinho), Folcarelli (Dk. 71 Aral Şimşir), Salah (Dk. 71 Ozan Tufan), Bouchourai (Dk. 71 Pina), Saviolo (Dk. 87 Kuzey Akçay), Dju

HEARTS: Reus, Borchgrevink (Dk. 44 Kingsley), Fagan Walcott, McCart, Mato, Miller (Dk. 75 Kerjota), Magnusson, Altena, Guendouz (Dk. 75 McPake), Braga (Dk. 90+2 Kabore), Wilson (Dk. 75 Williams

GOLLER: Dk. 32 Salah, Dk. 58 Dju (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Cabral (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Cabral, Samet Akaydin, (Trabzonspor) - Miller, Borchgrevink, McPake (Hearts)

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Hearts'ı 2-0 mağlup etti.

7'nci dakikada Miller'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Walcott'nun kafa vuruşu direkten döndü.

10'uncu dakikada Miller'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Braga'nın kafa vuruşu kaleci Onana'da kaldı.

21'inci dakikada Salah'ın sağdan ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Samet Akaydin'in vuruşu yandan auta çıktı.

31'inci dakikada Magnusson ile ikili mücadeleye giren Dju yerde kaldı. Maçın hakemi Lawrance Wisser penaltı noktasını gösterdi.

32'nci dakikada Trabzonspor gol perdesini açtı. Penaltıyı kullanan Salah'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

43'üncü dakikada Salah'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Dju'nun vuruşunu kaleci Reus kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

58'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Salah ile ceza sahasında ver-kaç yapan Dju'nun sol ayağıyla düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

83'üncü dakikada Saviolo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Reus'ta kaldı.

90+5'inci dakikada Cabral, Kerjota'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Karşılaşma ev sahibi ekip Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

REIS'TEN 7 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında 2-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı. Pina, Nwaiwu, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi ve Aral Şimşir maça yedek kulübesinde başlarken Savic kadroda yer almadı. Bu isimlerin yerine Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Mendy, Folcarelli, Bouchouari ve Saviolo maça ilk 11'de başladı.

Kaynak: DHA
TrabzonsporKonferansHeartsFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Vurulan Eşref Saral’dan açıklama var Tüm Türkiye’den özür diledi Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay ilk kez anlattı: Durup dururken bu noktaya gelmedim AK Parti'ye geçen Cemil Tugay ilk kez anlattı: Durup dururken bu noktaya gelmedim!
21:39
SPK raporlarıyla İstanbul’da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4’üne ev hapsi
SPK raporlarıyla İstanbul'da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4'üne ev hapsi
21:02
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
20:56
Canlı anlatım: Gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Gol geldi ancak ofsayt
20:07
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
19:16
Arda Turan’dan Arda Güler’i üzen tahmin
Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 22:39:56. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Salah ve Dju'nun golleriyle Hearts'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei