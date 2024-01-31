Trabzonspor, Şampiyonluk Sonrası Gerileme Dönemine Girdi

Trendyol Süper Lig'in son 3 haftasını mağlubiyetle kapatan Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından adeta gerileme dönemine girdi.
2021-2022 sezonunu 81 puanla Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyon tamamlayarak 37 sezonluk hasrete son veren bordo-mavililer, sonraki 2 sezonda arzu ettiği başarının uzağında kaldı.
Şampiyonluk sezonunun 23. haftasında 54 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonunda 38 puan, bu sezon da aynı dönemde 37 puan elde edebildi.
Yarıştan erken koptu
Trabzonspor, son 2 sezonda şampiyonluk yarışından erken koparak rakiplerinin epey uzağında kaldı.
Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunun 23 maçlık döneminde 57 puanla lider Galatasaray'ın 19 puan uzağında haftayı 6. sırada kapatırken bu sezon ise 37 puanla 3. sırada yer alarak 60 puanla averajla ilk sırada bulunan Fenerbahçe'nin 23 puan gerisine düştü.
Toplam 59 lig maçında 28 galibiyet
Trabzonspor, şampiyonluk döneminin ardından 2 sezonda oynadığı 59 lig maçında 28 galibiyet, 10 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 36 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet alırken, bu sezon 23 hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.
Karadeniz ekibi, şampiyonluk döneminin ardından 1,59 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.
Şampiyonluk sezonunda toplamda 3 kez mağlup oldu
Trabzonspor, şampiyonluk sezonunda lig boyunca 38 karşılaşmada 3 kez mağlup olmuştu.
Bordo-mavililer, geçen sezon 13, bu sezon da 8 mağlubiyet olmak üzere 21 kez sahadan yenik ayrıldı.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 2022'nin sonundan itibaren ciddi bir salgın yaşandığını hatırlatarak salgının İstanbul kaynaklı olduğunu belirtti. Salgınla ilgili uyarıda bulunan Yavuz, aşılamaya dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
2014 yılında yayınlanmaya başlayan Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çeken Halis, kilo vererek cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu gösterdi.
İstanbul'da trafik sorununu çözmek amacıyla tüm gişeler kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılacağını duyurdu. Gişelerin kaldırılmasıyla trafiğin daha rahat ve kesintisiz akması hedefleniyor.
İstanbul TEM Otoyolu'nda yaşanan saldırı olayının ardından Solo Holding patronu Hakan Cengiz ve şirketi hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya çıktı. Salih Karakoç, alacaklarını tahsil edemediğini ve maketten satılan dairelerin teslim edilmediğini iddia etti. Ayrıca, Cengiz'in mağdurlara tahsil edilemeyen Euro çekleri verdiği ve maketler üzerinden konut satışı yapıldığı iddiaları da gündeme geldi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı. Genç futbolcu için gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Şişli Belediye Başkanı ve halen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül belirlendi. CHP Ordu İl Teşkilatı, Sarıgül'ün adaylığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti ve Özel de bu talebe olumlu yaklaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Şampiyonluk Sonrası Gerileme Dönemine Girdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?