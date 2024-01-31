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Trabzonspor, Şampiyonluk Sonrası Gerileme Dönemine Girdi - Son Dakika
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Trabzonspor, Şampiyonluk Sonrası Gerileme Dönemine Girdi

Trabzonspor, Şampiyonluk Sonrası Gerileme Dönemine Girdi

Trabzonspor, Süper Lig'in son 3 haftasını mağlubiyetle kapatarak şampiyonluk yaşadığı sezonun ardından başarısız bir performans sergiledi. Şampiyonluk sezonunda liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor, son 2 sezonda rakiplerinin gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından erken kopmuştur. Toplamda 59 lig maçında 28 galibiyet alan Trabzonspor, şampiyonluk sezonunda sadece 3 kez mağlup olmuştur.

31.01.2024 12:19
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Trendyol Süper Lig'in son 3 haftasını mağlubiyetle kapatan Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından adeta gerileme dönemine girdi.

2021-2022 sezonunu 81 puanla Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyon tamamlayarak 37 sezonluk hasrete son veren bordo-mavililer, sonraki 2 sezonda arzu ettiği başarının uzağında kaldı.

Şampiyonluk sezonunun 23. haftasında 54 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonunda 38 puan, bu sezon da aynı dönemde 37 puan elde edebildi.

Yarıştan erken koptu

Trabzonspor, son 2 sezonda şampiyonluk yarışından erken koparak rakiplerinin epey uzağında kaldı.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunun 23 maçlık döneminde 57 puanla lider Galatasaray'ın 19 puan uzağında haftayı 6. sırada kapatırken bu sezon ise 37 puanla 3. sırada yer alarak 60 puanla averajla ilk sırada bulunan Fenerbahçe'nin 23 puan gerisine düştü.

Toplam 59 lig maçında 28 galibiyet

Trabzonspor, şampiyonluk döneminin ardından 2 sezonda oynadığı 59 lig maçında 28 galibiyet, 10 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 36 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet alırken, bu sezon 23 hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, şampiyonluk döneminin ardından 1,59 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Şampiyonluk sezonunda toplamda 3 kez mağlup oldu

Trabzonspor, şampiyonluk sezonunda lig boyunca 38 karşılaşmada 3 kez mağlup olmuştu.

Bordo-mavililer, geçen sezon 13, bu sezon da 8 mağlubiyet olmak üzere 21 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kaynak: AA

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