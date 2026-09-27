Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı hazırlıklarına Thomas Reis yönetiminde başladı

Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı hazırlıklarına Thomas Reis yönetiminde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 7 günlük iznin ardından başladı. Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda milli oyuncular yoktu; yarın çift antrenman yapılacak, 1 Ekim'de Drogheda United ile özel maç oynanacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 7 günlük iznin ardından başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma çalışmasının ardından pas ve dar alanda oyun çalışması yapıldı.
Milli takım kamplarında bulunan oyuncular, antrenmanda yer almadı.
Bordo-mavililer, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.
Drogheda United ile özel maç
Trabzonspor ayrıca milli arada hazırlık maçında sahaya çıkacak. Bordo-mavililer, 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da sahasında Drogheda United ile özel maç oynayacak.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?