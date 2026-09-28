Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Thomas Reis yönetiminde sabah rondo ve dar alan, akşam ise salonda kuvvet çalışıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Oyuncular akşam antrenmanında ise salonda kuvvet çalıştı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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