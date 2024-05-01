Trabzonspor, Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyun çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.