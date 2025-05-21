Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarına sürdürdü.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana tedavileri süren Uğurcan Çakır, Savic ve Batagov katılmadı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON
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