Trabzonspor, Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, Süper Lig'de 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında iç sahada oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Trabzonspor yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda taktik çalışması gerçekleştiren Trabzonspor, maç saatini beklemeye geçti.
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