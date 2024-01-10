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Trabzonspor, Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'de 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında iç sahada oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla maç saatini beklemeye geçti.

Trabzonspor, Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
10.01.2024 - 20:07,
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Trabzonspor, Süper Lig'de 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında iç sahada oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Trabzonspor yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda taktik çalışması gerçekleştiren Trabzonspor, maç saatini beklemeye geçti.

Kaynak: DHA
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