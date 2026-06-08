Trabzonspor, sağlık kontrollerinden başarıyla geçen Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'da yeni transfer Saviolo sağlık kontrolü sonrası kendisini bordo-mavili renklere bağlayan anlaşmaya varan imzayı attı.
Portekiz ekibi Vitoria'dan transfer edilen genç futbolcunun, yeni sezon öncesi takımın kamp çalışmalarına katılması bekleniyor. Teknik heyetin büyük önem verdiği transferlerden biri olan Saviolo'nun, hücum hattına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Saviolo ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?