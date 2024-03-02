Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda Mahmut Ören başkan seçildi - Son Dakika
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Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda Mahmut Ören başkan seçildi

Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda yapılan seçimlerde Mahmut Ören, yeni divan başkanı seçildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde 653 oy alan Ören, diğer adayları geride bıraktı. Ören, Trabzonspor Divan Başkanı olarak kulübün yanında olacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini söyledi.

02.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:43
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- Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda, Mahmut Ören başkan seçildi

TRABZON - Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda Mahmut Ören, yeni divan başkanı seçildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Trabzonspor 55. Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda oy kullanma hakkı bulunan 2 bin 90 üyeden bin 166'sı oy kullandı. Kullanılan oyların hepsinin geçerli olduğu seçimlerde 653 oy alan Mahmut Ören, yeni divan kurulu başkanı oldu. Diğer adaylar Hayrettin Hacısalihoğlu 278 ve Emin Kahraman da 233 oy aldı.

Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, sorumluluk bilincinde olduklarını belirterek, "Her zaman kulübün yanında olacağız. Divan kurulu olarak şeffaf bir yönetim olacağımızın sözünü veriyorum. Beni ve arkadaşlarımı tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Trabzonspor her şeyin üstündedir. Her yerde her şartta her zaman Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

Genel kurul üç adayın da birlikte fotoğraf vermesinin ardından sona erdi.

Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu\'nda Mahmut Ören başkan seçildi
Kaynak: İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hayrettin Hacısalihoğlu, Emin Kahraman, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda Mahmut Ören başkan seçildi - Son Dakika

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