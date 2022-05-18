Trabzonspor, sezonun son maçında yeni hedef peşinde - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, sezonun son maçında yeni hedef peşinde

18.05.2022 10:19
Trabzonspor, sezonun son maçında yeni hedef peşinde

Spor Toto Süper Lig'i, şampiyon olarak tamamlayarak 38 yıl sonra büyük bir sevinç yaşayan Trabzonspor, sezonun bitimine bir hafta kala yeni hedef peşinde.

Spor Toto Süper Lig'i, şampiyon olarak tamamlayarak 38 yıl sonra büyük bir sevinç yaşayan Trabzonspor, sezonun bitimine bir hafta kala yeni hedef peşinde. Bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçında 3 puanla ayrılması halinde puanını 84'e çıkartacak ve lig tarihindeki kendi rekor puanına ulaşacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak büyük hayalini gerçekleştiren bordo-mavililer yeni hedefi için sahaya çıkacak. Karadeniz ekibi, sezonun son haftasında rakibiyle oynayacağı maçtan galip ayrılması halinde 81 olan puanını 84'e çıkartacak ve 48 yıllık Spor Toto Süper Lig tarihinde en fazla puana ulaşarak kulüp rekoru kıracak.

Bordo-mavililer, 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puana ulaşmıştı. Karadeniz ekibi, bu sezonda maç fazlasıyla rekor şansı yakaladı. Söz konusu sezonları 82 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor bu sezon ise 77 puan elde ederek, rakipleriyle arasındaki puan farkından dolayı şampiyonluğunu ilan etti.

İSTANBUL TAKIMLARINA YENİLMEDİ

Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcilerine karşı oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmeyerek 23 puan elde etti. Trabzonspor, İstanbul'un üç büyük rakibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

(Gökmen Şahin-İHA)

Trabzonspor, sezonun son maçında yeni hedef peşinde
Trabzonspor, sezonun son maçında yeni hedef peşinde

YORUMLAR
500
Trabzonspor kutlamalarında Demet Akalın coşkusu! Kulüp şarkısı eşliğinde binlerce kişi eğlendi Trabzonspor kutlamalarında Demet Akalın coşkusu! Kulüp şarkısı eşliğinde binlerce kişi eğlendi Trabzonspor, evinde yenilmeyen tek takım oldu Trabzonspor, evinde yenilmeyen tek takım oldu
Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, İstanbul, Şampiyon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, sezonun son maçında yeni hedef peşinde - Son Dakika


Son Dakika
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:44:47. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, sezonun son maçında yeni hedef peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement