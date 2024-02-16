Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

16.02.2024 18:51
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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