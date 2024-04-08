Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınma çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Antrenman 5'e 2 pas çalışmasının ardından oyuncular arasındaki turnuva maçları ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlığını sürdürecek.
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Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri tarafından tanıtım stantları kuruldu. Stantlarda vatandaşlara hediyeler ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne'nin daha güvenli hale gelmesi için 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini belirtti.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Tuzlaspor'a 3 golle mağlup oldu. Teknik direktörler maç sonrası karşılaşmayı değerlendirdi. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, gençlerdeki tecrübesizlikten dolayı mağlup olduklarını belirtirken, Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise galibiyetle moral bulduklarını ifade etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve Bandırmaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sakaryaspor ve Boluspor 'çirkin ve kötü tezahüratı', Boluspor ve Eyüpspor 'saha olayları', Kocaelispor ise 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle disipline gönderildi. Ayrıca, Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve Bandırmaspor futbolcusu Mücahit Albayrak'ın 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
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