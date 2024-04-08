Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Sivasspor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma ve turnuva yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

08.04.2024 20:25  Güncelleme: 20:26
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınma çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Antrenman 5'e 2 pas çalışmasının ardından oyuncular arasındaki turnuva maçları ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlığını sürdürecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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