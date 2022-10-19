Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksinde saat 14.00'da başlayacak olan Trabzonspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Kamil Çetin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor Sivasspor maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak - Son Dakika

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