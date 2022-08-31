Trabzonspor'da Bruno Peres idmana geldi - Son Dakika
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Trabzonspor'da Bruno Peres idmana geldi

31.08.2022 21:03
Trabzonspor'da Bruno Peres idmana geldi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını basına açık yapılan idmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını basına açık yapılan idmanla sürdürdü. Aşil tendonu sakatlığı sonrasında tedavisi süren ve kontrolden geçmek için Trabzon'a gelen Bruno Peres idmana geldi. Trabzonspor'un yeni transferi Naci Ünüvar da ilk kez takımla birlikte idman yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından bugün sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 19.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmana iyileşen Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür katılarak takımla birlikte çalıştı.

NACİ ÜNÜVAR İLK İDMANINDA, HUGO'DA CALF KASI SPAZMI OLDUTrabzonspor'un Ajax'tan transfer ettiği Naci Ünüvar ilk kez bu akşam takım arkadaşlarıyla birlikte çalışma yaptı. Sakatlıkları süren Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan idmana katılmazken calf kası spazmı yaşayan Vitor Hugo da antrenmana katılmadı.BRUNO PERES İDMANA GELDİTrabzonspor'da sürpriz olarak sakatlığı süren ve kontrolden geçmek için kente gelen Bruno Peres, idmanda takım arkadaşlarını ziyaret etti. Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı ve teknik heyet ile görüştükten sonra idmandan ayrıldı.

Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanın ardından tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Bruno Peres idmana geldi - Son Dakika

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