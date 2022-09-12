Trabzonspor Adana'ya gitti - Son Dakika
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Trabzonspor Adana'ya gitti

12.09.2022 00:44

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya gitti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, daha sonra THY'ye ait özel uçakla hareket etti. Kadroda Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.

Bordo- mavili takımın kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

"Uğurcan, Taha, Kağan, Larsen, Hugo, Denswil, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan, Marek Hamsik, Bardhı, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtımı, Yusuf Erdoğan, Naci, Trezeguet, Umut, Gomez ve Emrehan."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Adana'ya gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor Adana'ya gitti - Son Dakika
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