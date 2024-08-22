Trabzonspor, St. Gallen ile berabere kaldı - Son Dakika
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Trabzonspor, St. Gallen ile berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile St. Gallen arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

22.08.2024 23:16
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Stat: St. Gallen

Hakemler: Miguel Nogueira, Pedro Martins, Paulo Bras (Portekiz)

St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Quintilla (Dk. 34 Stevanovic), Görtler, Toma, Witzig, Geubbels, Akolo

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Savic, Denswil, Barisic, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Enis Destan

Sarı kart: Dk. 25 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi St. Gallen ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

7. dakikada Toma'nın orta sahadaki hatası sonrasında Orsic topu kazandı. Gelişen hızlı hücumda Orsic'in pasına hareketlenen Visca, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Visca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ati-Zigi meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Orsic'in vuruşunda, top üstten auta gitti.

8. dakikada Savic'in uzun pasında Bardhi, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki Bardhi'nin vuruşunda, kaleci Ati-Zigi'nin müdahale ettiği top direkten döndü.

45+1. dakikada Bardhi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Savic, topu kale sahasına doğru indirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ati-Zigi topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, St. Gallen ile berabere kaldı - Son Dakika

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