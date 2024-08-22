Trabzonspor, St. Gallen ile UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacak

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Trabzonspor'un İsviçre ekibi St. Gallen ile deplasmanda yapacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: St. Gallen

Hakemler: Miguel Nogueira, Pedro Martins, Paulo Bras (Portekiz)

St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Quintilla, Görtler, Toma, Witzig, Geubbels, Akolo

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Savic, Denswil, Barisic, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Enis Destan