Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, Rapid Wien ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından çalışmalarına pazar günü devam edecek.