Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, koordinasyon ve sürat çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi ve takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

26.08.2024 22:17
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı.

Dar alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla St. Gallen maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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