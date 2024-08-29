Trabzonspor - St. Gallen Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Trabzonspor - St. Gallen Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor ile İsviçre ekibi St. Gallen arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. St. Gallen'in golünü 31. dakikada Schmidt attı. İlk yarıda Trabzonspor'un birkaç tehlikeli atağı oldu ancak gol bulamadılar.

29.08.2024 21:16
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Stat: Papara Park

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs (Letonya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Barisic, Denswil, Savic, Ozan Tufan, Mendy, Okay Yokuşlu, Orsic, Bardhi, Visca, Enis Destan

St. Gallen: Ati-Zigi, Okoroji, Vallci, Ambrosius, Schmidt, Stevanovic, Witzig, Görtler, Toma, Akolo, Geubbels

Gol: Dk. 31 Schmidt (St. Gallen)

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor ile İsviçre ekibi St. Gallen arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

25. dakikada sağ kanattan Ozan Tufan'ın kullandığı taç atışında topu kontrol eden Edin Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada defansa çarpan topu kaleci Ati-Zigi güçlükle kontrol etti.

31. dakikada St. Gallen öne geçti. Akolo sol çaprazdan ceza sahasına girdiği pozisyonda uzak köşedeki Schmidt'i gördü. Schmidt'in sol köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

35. dakikada sol çaprazdan Mendy'nin ortasında ceza sahası içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Ati-Zigi topu kornere çeldi.

39. dakikada ceza sahası dışından Geubbels'in yerden şutunda Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.

40. dakikada sol çaprazdan hareketlenen Edin Visca, altıpasın içinde Orsic'i buldu. Bu oyuncunun şutunda sağ direğe çarpan top az farkla auta çıktı.

42. dakikada St. Gallen etkili geldi. Schmidt sağ kanattan getirdiği topu yerden ceza sahasının dışına çevirdi. Toma'nın üstünden atladığı topa vuran Akolo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası dışında Orsic topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda Ati-Zigi köşeye giden topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını St. Gallen 1-0 önde tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor - St. Gallen Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor - St. Gallen Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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