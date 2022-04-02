Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika
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Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

02.04.2022 10:42
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunan ve zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen, Ahmetcan Kaplan ile cezalı Bruno Peres, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Marek Hamsik'in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Sahasında 390 gündür mağlup olmuyor.

Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 390 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

Üç büyük rakibe karşı sezonu yenilgisiz kapatmak istiyor

Trabzonspor, yarınki Beşiktaş maçında kazanması ya da sahadan beraberlikle ayrılması halinde üç büyük rakibi karşısında sezonu yenilgisiz tamamlayacak.

Bu sezon şu ana kadar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 maç yapan bordo-mavililer, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trabzonspor, en son üç büyük rakibi karşısında 2019-2020 sezonunu 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgisiz kapatmıştı.

Nwakaeme'nin rekor maçı

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Beşiktaş karşısında gol atması halinde Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak.

Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 24 mücadelede 11 gol attı.

Göztepe karşılaşmasında attığı golle 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan, ardından Çaykur Rizespor maçını boş geçen bordo-mavili futbolcu, Beşiktaş mücadelesinde gol atması durumunda en golcü sezonunu yaşayacak.

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Kaynak: AA

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