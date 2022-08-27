Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında 6 puanla 9'uncu sırada bulunan Trabzonspor, averaj farkıyla 7'nci sırada bulunan rakibi Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Bordo mavililer, yarın oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması yaptı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika

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