Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

02.08.2022 22:01
Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in açılış haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in açılış haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun açılış müsabakası olan İstanbulspor maçı hazırlıklarına bugün başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman, mobilizasyon çalışması ve dinamik ısınma ile başlayıp 5'e 2 ve geniş alan oyunları ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Ligin ilk maçına eksik kadroyla çıkmaya hazırlanan bordo-mavili ekipte Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan idmanda yer almadı.Trabzonspor, 5 Ağustos Cuma günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

- Trabzon
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Kaynak: DHA

İstanbulspor, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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