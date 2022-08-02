Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun açılış müsabakası olan İstanbulspor maçı hazırlıklarına bugün başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman, mobilizasyon çalışması ve dinamik ısınma ile başlayıp 5'e 2 ve geniş alan oyunları ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Kaynak: DHA

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