Trabzonsporlu taraftarların Ordu'da şampiyonluk coşkusu - Son Dakika

- Trabzonsporlu taraftarların Ordu'da şampiyonluk coşkusu

Taraftarlar çifte bayram yaşadıklarını ifade ettiler

ORDU - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ederken, bordo-mavili taraftarlar, Ordu'da 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi Trabzonsporlular Derneği'ni doldurarak maçı burada izledi. Maç sırasında gergin anlar yaşayan taraftar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek büyük coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte dışarıya çıkan taraftarlar, adeta bayram havası yaşadı.

Dernek önünde meşaleler yakıp, horon çekerek şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, sonrasında ise konvoy ile şehir turu attı. Ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık taraftar gurubu, burada havai fişek ve meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Taraftarlar, uzun yıllarıdır şampiyonluk beklediklerini, hak ettikleri şampiyonluğu aldıklarını ve Ramazan bayramı ile şampiyonluk sevinci ile çifte bayram yaşadıklarını belirttiler.