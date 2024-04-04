Trabzonspor Taraftarları, Konyaspor\'u Mağlup Eden Takımı Coşkuyla Karşıladı

Trabzon'da taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor kafilesini coşkuyla karşıladı.
Bordo-mavili taraftarlar, maçın ardından kente gelen Trabzonspor kafilesi için Trabzon Havalimanı'nda meşale ve marşlar eşliğinde karşılama düzenledi.
"Adalet istiyoruz" ve "TFF istifa" sloganları atan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Kafile, daha sonra kulübün otobüsüyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.
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Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçede olaylara müdahale sırasında otomobilin çarpması sonucu yaralanan genci hastanede ziyaret etti. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi ve kazaya ilişkin inceleme devam etmektedir.
Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyetle dönünce taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti. Bordo-mavili taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü önünde protesto düzenledi ve takımlarını gece saatlerinde coşkuyla karşıladı. Trabzonsporlu oyuncuların moralinin yüksek olduğu gözlendi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
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