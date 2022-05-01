Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Ordu'da kutlandı.

Ordu'daki Trabzonsporlular Derneği'nde Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını izleyen taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Takımlarının bayrakları ve atkılarıyla süslenen araçlarla şehir turu atan taraftarlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya geldi. Burada çalınan müzikle kolbastı ve horon oynayan taraftarlar, ellerinde meşalelerle tezahürat yaptı. Ayrıca havai fişek gösterileri de gerçekleştirildi.