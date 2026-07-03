Trabzonspor, Tekke'nin Ücretini Revize Etti

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'ye ödenecek net ücretin 150 milyon lira olarak revize edildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30 Haziran 2029 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri tadil edilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Sayın Fatih Tekke'ye ödenecek net ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 90 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltilmiş ve sözleşmenin ilgili maddesi bu şekilde revize edilmiştir."???????