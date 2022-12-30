Abdullah Avcı'nın sert yüzünü gördüler! Trabzonspor soyunma odasında adeta kıyamet koptu - Son Dakika
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Abdullah Avcı'nın sert yüzünü gördüler! Trabzonspor soyunma odasında adeta kıyamet koptu

30.12.2022 13:41

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük'e 4-1 yenildikleri karşılaşmadan sonra soyunma odasında futbolcularına adeta patladı. Tecrübeli hoca futbolcularına yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe maçında neyi doğru yaptıysak, bu kez tam tersiydi. 4 günde ne oldu! Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bile reaksiyon göstermedik, sadece izledik. Sonuç bir kenara Trabzonspor'a bu görüntü hiç yakışmıyor. Herkes kendine gelsin." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, soyunma odasında futbolcularına sert uyarılarda bulundu. Fenerbahçe galibiyeti sonrası Karagümrük'e mağlup olmanın kabul edilemez olduğunu belirten Avcı, futbolcularına "Kendinize gelin." dedi.

"BU GÖRÜNTÜ HİÇ YAKIŞMIYOR"

Fanatik'in haberine göre, Abdullah Avcı soyunma odasında futbolcularına yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe maçında neyi doğru yaptıysak, bu kez tam tersiydi. 4 günde ne oldu! Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bile reaksiyon göstermedik, sadece izledik. Sonuç bir kenara Trabzonspor'a bu görüntü hiç yakışmıyor. Herkes kendine gelsin. Biz şampiyon takımız ve bu şekilde davranamayız." ifadelerini kullandı.

"ŞIK OLMADI"

Deneyimli teknik direktör basın toplantısında yaptığı açıklamada ise, "Hayatımın en kötü maçlarından biriydi. 10'a 10 oynadığımız bölümde bile hiç tepki vermedik. Şık olmadı." demişti.

YORUMLAR (3)
  • Ayhan AYDINLIK: Avcı, herhangi bir teknik adamın, teknik kadrosunda olmayı hak eden bir teknik çalışan olmalı. Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • Ayhan AYDINLIK: TS oyuncuları tüm enerjilerini FB maçına verdiler. Kondisyon olmadığı için Fenerbahçe gibi her maç aynı performansı gösteremiyorlar. Abdullah Avcı'nın bir huyu var. Oyuncularına yeteri kondisyonu yükleyemediği için; Avrupadan elenerek tek hedefleri olan lige konsantre oluyorlar. AVCI ve ekibi; Milli takımda, Başakşehir'de, Beşiktaş da ve Trabzonda geçen yıl aynı şeyi yapmadı mı? Avcı yerel avcı. Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Abdullah Avcı'nın sert yüzünü gördüler! Trabzonspor soyunma odasında adeta kıyamet koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdullah Avcı'nın sert yüzünü gördüler! Trabzonspor soyunma odasında adeta kıyamet koptu - Son Dakika
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