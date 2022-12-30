Abdullah Avcı'nın sert yüzünü gördüler! Trabzonspor soyunma odasında adeta kıyamet koptu

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, soyunma odasında futbolcularına sert uyarılarda bulundu. Fenerbahçe galibiyeti sonrası Karagümrük'e mağlup olmanın kabul edilemez olduğunu belirten Avcı, futbolcularına "Kendinize gelin." dedi.

"BU GÖRÜNTÜ HİÇ YAKIŞMIYOR"

Fanatik'in haberine göre, Abdullah Avcı soyunma odasında futbolcularına yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe maçında neyi doğru yaptıysak, bu kez tam tersiydi. 4 günde ne oldu! Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bile reaksiyon göstermedik, sadece izledik. Sonuç bir kenara Trabzonspor'a bu görüntü hiç yakışmıyor. Herkes kendine gelsin. Biz şampiyon takımız ve bu şekilde davranamayız." ifadelerini kullandı.

"ŞIK OLMADI"

Deneyimli teknik direktör basın toplantısında yaptığı açıklamada ise, "Hayatımın en kötü maçlarından biriydi. 10'a 10 oynadığımız bölümde bile hiç tepki vermedik. Şık olmadı." demişti.