Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Kazanmayı çok istiyorduk ama gerçekleşmedi' - Son Dakika
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Kazanmayı çok istiyorduk ama gerçekleşmedi'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: \'Kazanmayı çok istiyorduk ama gerçekleşmedi\'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş'a yenildikleri maçın ardından üzüntülerini dile getirdi. Avcı, Beşiktaş'ı tebrik ederken, gelecek sezon için şampiyonluk yarışında olacak bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

24.05.2024 00:26
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'a 3-2 yenilerek kaybettikleri Ziraat Türkiye Kupası Finali maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok büyük emek vardı ve kazanmayı çok istiyorduk. Üzüntülüyüz, taraftarımız buraya geldi. Bunu kazanmayı çok istiyorduk ama ne yazık ki gerçekleşmedi" dedi.

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için üzgün olduğunu fakat Beşiktaş'ı da kazandığı için tebrik ettiğini belirten Avcı, "Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ederim kupayı kazandıkları için. Oyun dengede giderken geçişten bulduğumuz golle öne geçtik. Sonrasında çok net şekilde Beşiktaş oyunu aldı veya biz verdik. Top rakipteyken uzak kaldık, baskılarımızı çok iyi yapamadık. Beşiktaş o bölümde bizden daha iyi oynadı. Oyunun bize geçtiği bölümde topu çabuk kaybettik. İkinci topları alamadık. Özellikle devreye 1-0 girebilsek belki daha fazla müdahale edebilirdik. Psikolojik olarak oyuna daha erken girmemiz gerekiyordu. 2-1 mağlup duruma düştük. Ama oyunun ondan sonraki bölümünde tamamen elimize aldık, oynadık, 2-2'yi bulduk. Sonuç alamadığımız pozisyonlar da vardı. Çok büyük emek vardı ve kazanmayı çok istiyorduk. Üzüntülüyüz, taraftarımız buraya geldi. Bunu kazanmayı çok istiyorduk ama ne yazık ki gerçekleşmedi. Bence güzel bir final oldu, festival havasında geçti. İki tarafın da birbirine saygı gösterdiği, bizim kazananı alkışladığımız örnek bir kupa finali oldu" diye konuştu.

"Anlar, futbolda çok önemlidir"

Oyunda anları değerlendirmenin önemine vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bence birer devre bakmak lazım. Oyunun ilk yarısına giremedik. Finalleri oynamak hiç kolay değildir. O gün oyuncuların hem fiziksel hem zihinsel olarak adapte olmaları gerekiyor. Golü bulmamız oyunun daha içine bizi sokması gerekirken aslında daha geri gitti. Dün akşam da UEFA Avrupa Ligi finalini gördünüz. Favori kimdi ama kim kazandı? Anlar, futbolda çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk için yarışan bir takım haline getirmeye çalışacağız"

Trabzonspor'un gelecek sezon hedeflerine değinen Abdullah Avcı, "Trabzonspor çok büyük ve yarışan bir kulüptür. Önümüzdeki sene de sürdürülebilir, yarışabilir bir Trabzon için çalışıyoruz. Bugün Beşiktaş da Trabzonspor da şampiyonluk yarışında devreden beri yoklar. Bunun içinde yarışan bir takım haline getirmeye çalışacağız. Yarın yeni bir hayat var. Final oynarken bazen kaybedersen hayat sana birçok şey kazandırıyor. Finalleri oynamak önemlidir. Önümüzdeki sene için yeni hedeflerle devam edeceğiz. Bu oyun bu yüzden güzel bir oyun" sözlerini kaydetti.

Son olarak gelecek sezonun transfer çalışmalarına ilişkin gelen soruyu da yanıtlayan 60 yaşındaki teknik adam, mesafe katettikleri çalışmalar olduğunu fakat gerekli açıklamaların daha sonra kulüp tarafından yapılacağını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Kazanmayı çok istiyorduk ama gerçekleşmedi' - Son Dakika

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