Abdullah Avcı: Kopenhag'ı elemek istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kopenhag'ı eleyip gruplarda kendimize yer bulmak istiyoruz" dedi. Eski takımına karşı oynayacak olan Danimarkalı oyuncu Cornelius da "Benim için Kopenhag ile karşılaşmak çok özel bir durum" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve takımın Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius, Parken Stadyumu'nda yapılacak idman öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın karşılaşacağı rakipleri hakkında değerlendirme yapan Abdullah Avcı, Kopenhag'ın Şampiyonlar Ligi tecrübesinin yüksek olduğunu söyledi. Avcı, "Önemli bir kültüre, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kültüre sahip olan Kopenhag ile oynayacağız. 22 senedir aralıksız Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni, gruplarını oynayan çok önemli bir deneyime sahip bir kulüple karşılaşacağız. Danimarka'da 14 şampiyonluğu, 8 kupası var. Bundan önceki hocalarıyla uzun süre 4-4-2 düzeninde oynamışlardı. Son 1 buçuk senedir 4-3-3 formasyonuna geçtiler. Topa sahip olmayı daha temel öne çıkardılar. Genç, 24 yaş ortalaması olan bir takım. Koşu mesafesi yüksek, yüksek şiddette baskı yapabiliyorlar. Duran topları etkili olarak kullanabiliyorlar. Özellikle seyirci atmosferi son derece etkili. Güçlü ve güçsüz yanlarının analizini yaptık, üzerinde çalıştık. Uzun süre sonra Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda olabilmesi için hem Trabzon adına hem ülke adına bunun içinde olmak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı bunun üzerinden yaptık" dedi."HER ŞEYİYLE İYİ DURUMDAYIZ"Süper Lig'in ilk 2 haftasında alınan galibiyetler ve yapılan yeni transferlerin yarın oynanacak maça etkisini değerlendirmesi istenen Avcı, "Trabzonspor'da 21 ay bitirdim. Sürecimiz sürekli üstüne koyarak devam ediyor. Oyunda da taktikte de oyuncu değişiminde de çok tekrarlarımız var. Bu sene lige başlarken, geçen sene şampiyon olarak Süper Kupa'yı alarak, son 3 resmi müsabakada gol yemeyen ve öz güvenli şekilde devam eden bir takımız. Avrupa'da oynayacağın her maçın zorlukları fazladır. Biz zihinsel ve fiziksel olarak buna en iyi şekilde hazırız. Umarım ülke futbolu, Trabzonspor adına, uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon'da tekrar dinletmek adına 21 aydır hep ilkleri yapan bir takım olarak bunu burada gerçekleştirmek istiyoruz. Şu an itibariyle her şeyiyle iyi durumdayız. FC Kopenhag'ı eleyip gruplarda kendimize yer bulmak istiyoruz" şeklinde konuştu."TAKTİKLERİ CORNELIUS'TAN ALDIM"Kopenhag'ın daha önce Trabzonspor'u elediği hatırlatılan Avcı, "Kopenhag ile geçmişte olan karşılaşmalara baktığınızda hep kafa kafaya gitmiş. Her zaman ilkler vardır. Umarım bu ilki burada gerçekleştirebiliriz. Sezonun başından itibaren ulaşılabilir hedeflerimize adım adım şu ana kadar ilerledik. Umarım Şampiyonlar Ligi hedefini de yakalarız. Taktikleri Cornelius'tan aldım zaten" ifadelerini kullandı.CORNELİUS: KAFAM KARIŞTIEski takımı Kopenhag'a karşı forma giymeye hazırlanan Andreas Cornelius, yarınki maçın kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Cornelius, "Benim için Kopenhag ile karşılaşmak çok özel bir durum. Bugün geldiğimde soyunma odasına giderken kafam karıştı, yanlış odaya giriyordum. Buraya dönmek çok güzel ve maç yapacak olmak çok güzel bir his" diye konuştu. "GOL ATINCA FORMAMI ÇIKARMAM"

FC Kopenhag'ın son 5 maçta yaşadığı kayıpları değerlendirmesi istenen Cornelius, "Kopenhag, lige kötü bir başlangıç yaptı. Bu iki maçı da kazanmayı bekliyoruz. Zor olacak ancak alabiliriz. Gol atınca tabi sevineceğim ama formamı çıkarmam ve kızdıracak bir hareket yapmam" dedi.