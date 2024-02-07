Trabzonspor, Thomas Meunier ile 1.5 Yıllık Anlaşma Sağladı

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Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Thomas Meunier ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor, son olarak Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Thomas Meunier'i renklerine kattı. Belçikalı futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı açıklayan bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 850 bin Euro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ve 500 bin Euro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - TRABZON