Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde antrenörlere sunum yaptı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, akademi direktörü İlker Erdem ve antrenörlerle bir araya gelerek savunma ve hücum konularına ilişkin sunum yaptı. Avcı, Trabzonspor'un oyuncu yetiştirme kültürüne vurgu yaparak, akademinin önemini vurguladı ve daha iyi bir hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.