Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.
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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından kadınlara futbolun içerisinde olmaları gerektiği çağrısında bulunarak, 'Futbolcularımız bizi gururlandırdı bugün, teşekkür ediyoruz' dedi. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Işıl Zeybek ise 'Eminiz kızlarımız daha güzel sonuçlara imza atacak' şeklinde konuştu.
Beşiktaş formasıyla 150. maçına çıkan Didem Karagenç, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada siyah-beyazlı formayı giymenin gururunu yaşadığını söyleyerek, 'Beşiktaş derbilerin takımıdır, derbiyi kazandığımız için çok mutluyuz' dedi. Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.
THY Euroleague'de 32. haftanın sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, 50 sayı atarak rekor kırarak haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Hayes-Davis'in performansıyla aynı zamanda Euroleague tarihinde bir müsabakada en çok sayı atan basketbolcu oldu.
Türkiye Basketbol Ligi 31. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Esenler Erokspor'a 85-82'lik skorla mağlup oldu. Maçın başından sonuna kadar üstün olan Erokspor, galibiyeti son saniyelere kadar korudu.
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 yenerek galibiyet elde etti. Maç sonrasında Beşiktaş kaptanı Didem Karagenç'e 150. maçına çıkması dolayısıyla başkan Hasan Arat tarafından forma hediye edildi. Karagenç, Beşiktaş forması altında 150 maça çıkmanın gururunu yaşadığını belirtti ve futbolu burada bırakmayı umduğunu ifade etti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir ise kadınların futbolun içinde yer almasını vurgulayarak, kadın taraftarları tribünlerde daha çok görmek istediklerini söyledi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'u deplasmanda 83-79 yendi. Play-off mücadelesi veren iki takımın maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, 13. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 11 galibiyette kalarak 14. yenilgisini aldı. Sezon sonu olası bir puan eşitliğinde ikili averaj üstünlüğü de Manisa ekibinde kaldı.
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