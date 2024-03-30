Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe'yi 4-2 Mağlup Etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 yenerek galibiyet elde etti. Maç sonrasında Beşiktaş kaptanı Didem Karagenç'e 150. maçına çıkması dolayısıyla başkan Hasan Arat tarafından forma hediye edildi. Karagenç, Beşiktaş forması altında 150 maça çıkmanın gururunu yaşadığını belirtti ve futbolu burada bırakmayı umduğunu ifade etti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir ise kadınların futbolun içinde yer almasını vurgulayarak, kadın taraftarları tribünlerde daha çok görmek istediklerini söyledi.