Trabzonspor U19, Juventus U19\'yu Yendi

UEFA Gençlik Ligi Son 32 Turu'nda Trabzonspor U19 takımı sahasında İtalya'nın Juventus U19 takımını 1-0 mağlup etti.
UEFA Gençlik Ligi Son 32 Turu'nda Trabzonspor U19 takımı, sahasında İtalyan ekiplerinden Juventus U19 ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, 61. dakikada Yiğit Kemal Turan'ın attığı golle, rakibini 1-0 mağlup etti. Trabzonspor bu sonuçla UEFA Gençlik Ligi adını son 16'ya yazdırdı. - TRABZON
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