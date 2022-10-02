Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma ve aktivasyon çalışmalarının ardından top çalma ve rondo çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, 6 Ekim, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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