Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı

02.10.2022 15:24
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Monaco maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Monaco maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma ve aktivasyon çalışmalarının ardından top çalma ve rondo çalışması yaptı.

Sürat çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 4 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla Monaco maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, 6 Ekim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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