Teknik Direktör Abdullah Avcı 'nın yer almadığı antrenmanı yardımcı antrenör Orhan Ak yönetti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavililerin, kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı çalışmada yer alırken, transfer izni alan Kouassi ise antrenmanda yer almadı.

Kaynak: İHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor yağmur altında çalıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.