Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi\'nde KuPS Kuopio deplasmanına 5 eksikle gitti

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın KuPS Kuopio ile deplasmanda yapacağı maç için Finlandiya'ya gitti.

Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki hazırlıklarının ardından THY'ye ait özel uçakla Tampere kentine hareket etti.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalıları Chibuike Nwaiwu ve Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Mustafa Eskihellaç'ın yanı sıra Batagov kafilede yer almadı.

Bardo-mavili takımın kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Kuzey Akçay, Wagner Pina, Yiğithan Çubukcu, Fabinho, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Oğuzhan Ertem, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Paul Onuachu, Franculino Dju.